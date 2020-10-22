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Sem Valencia e Blessing, Vasco aguarda Patrick e projeta mais dois reforços nos próximos dias

Cruz-Maltino finaliza investida ao lateral/ponta-direita, após não haver acordo, e ao ganês, que teve negada a liberação do Los Angeles FC (EUA). Leonardo Gil estreou nesta quarta...
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Publicado em 

22 out 2020 às 07:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 07:00

Crédito: Patrick chega como aposta jovem para o setor de criação do Cruz-Maltino (Lucas Uebel/Grêmio
Enquanto tenta, em campo, voltar a vencer após nove partidas, fora dele o Vasco também se mexe em busca de reforços. Existe a expectativa de que três jogadores pintem em São Januário nos próximos dias. Por outro lado, duas negociações das quais a torcida esperava um desfecho positivo estão finalizadas sem terem sido concretizadas.Quem parece mais próximo da Colina é o meia Patrick, que já vem negociando há semanas o empréstimo junto ao Grêmio. Já o meia-atacante ganês Latif Blessing não foi liberado pelo Los Angeles FC (EUA), assim como não houve acordo pelo lateral-direito/ponta equatoriano Antonio Valencia. Encerradas essas tentativas, o Cruz-Maltino mira novos alvos.
Naturalmente, a tendência é de que sejam contratados jogadores para as mesmas posições: um lateral-direito (posição carente após a saída de Cláudio Winck) e um atacante veloz.
Nesta quarta-feira, o reforço mais recente, Leonardo Gil, estreou ao entrar no lugar de Andrey nos primeiros minutos da segunda etapa. Foi também o primeiro jogo do técnico Ricardo Sá Pinto à beira do gramado.

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