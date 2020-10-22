Sem Valencia e Blessing, Vasco aguarda Patrick e projeta mais dois reforços nos próximos dias

Enquanto tenta, em campo, voltar a vencer após nove partidas, fora dele o Vasco também se mexe em busca de reforços. Existe a expectativa de que três jogadores pintem em São Januário nos próximos dias. Por outro lado, duas negociações das quais a torcida esperava um desfecho positivo estão finalizadas sem terem sido concretizadas.Quem parece mais próximo da Colina é o meia Patrick, que já vem negociando há semanas o empréstimo junto ao Grêmio. Já o meia-atacante ganês Latif Blessing não foi liberado pelo Los Angeles FC (EUA), assim como não houve acordo pelo lateral-direito/ponta equatoriano Antonio Valencia. Encerradas essas tentativas, o Cruz-Maltino mira novos alvos.