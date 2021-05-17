Sem tomar gol pela primeira vez na temporada, mas pouco criativo, Vasco deve se adaptar às circunstâncias

Há ponderações. Há justificativas. Mas tudo é válido. O Vasco teve atuação ofensiva abaixo do razoável, como há tempos não se via. Só que não levou gol, como ainda não havia ocorrido nesta temporada. E venceu, o que é mais importante. São todos marcos para os quais é preciso ter atenção e entender para a sequência da temporada.Por que o time criou tão pouco? O gramado ruim do Estádio Nilton Santos é uma justificativa não só para o desempenho do Cruz-Maltino, mas do jogo em si. Contudo, a ausência de Marquinhos Gabriel foi sentida. E isso é um problema por três razões: não há substituto no elenco, haverá outros gramados ruins na Série B e Marquinhos Gabriel ainda não tem data para retorno.