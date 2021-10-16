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Sem tempo hábil, decisão sobre mudança de setor das organizadas fica para Leila Pereira

Candidata única ao pleito de 2020, conselheira e patrocinadora do Palmeiras deverá fazer um detalhamento para que a realocação seja analisada pela PM...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: César Greco
Há pouco mais de um mês, um antigo pedido da Mancha Alviverde voltou à tona. Em live concedida ao canal da Chopporco, Jorge Luis, presidente da principal organizada do Palmeiras, comentou sobre a possibilidade das uniformizadas serem deslocadas do setor gol norte ao gol sul.– Estou bem esperançoso, acho que a Mancha vai pro gol sul, principalmente se a Leila for presidente. A gente assumiu a Mancha e fomos conversar com a Leila, que é uma candidata à presidência do clube, e um dos assuntos que ela mesma tocou, é que se ela for presidente, a Mancha vai pro gol sul. Ela entende que tem uma atmosfera muito mais forte. No gol norte, por causa daquele recuo, fica ruim – afirmou Jorge Luís, presidente da Mancha Verde, durante uma live no canal Chopporco.Esta alteração chegou a ser colocada em prática em 2016, durante 5 jogos. Na época, por punição, o gol norte estava fechado e não pôde receber torcedores.
A reportagem do NOSSO PALESTRA soube que, durante o período no qual a torcida estava impedida de frequentar o Allianz Parque por conta da pandemia da covid-19, a atual diretoria do Palmeiras, comandada por Maurício Galiotte, cogitou entrar com um pedido formal para a Polícia Militar avaliar a mudança. Porém, por acreditarem que não teriam tempo hábil para cumprir todas as etapas desse processo, optaram por deixar para a próxima gestão.
Em contato com a PM, o NP soube que não houve nenhuma manifestação formal do Palmeiras até o momento.
Além disso, caso Leila Pereira queira deslocar as organizadas para o gol sul, a atual conselheira e patrocinadora do Verdão terá que fazer um detalhamento das mudanças pretendidas para realização da análise técnica de todos os pontos, bem como emissão do laudo de segurança.

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