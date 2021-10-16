Sem tempo hábil, decisão sobre mudança de setor das organizadas fica para Leila Pereira

Há pouco mais de um mês, um antigo pedido da Mancha Alviverde voltou à tona. Em live concedida ao canal da Chopporco, Jorge Luis, presidente da principal organizada do Palmeiras, comentou sobre a possibilidade das uniformizadas serem deslocadas do setor gol norte ao gol sul.– Estou bem esperançoso, acho que a Mancha vai pro gol sul, principalmente se a Leila for presidente. A gente assumiu a Mancha e fomos conversar com a Leila, que é uma candidata à presidência do clube, e um dos assuntos que ela mesma tocou, é que se ela for presidente, a Mancha vai pro gol sul. Ela entende que tem uma atmosfera muito mais forte. No gol norte, por causa daquele recuo, fica ruim – afirmou Jorge Luís, presidente da Mancha Verde, durante uma live no canal Chopporco.Esta alteração chegou a ser colocada em prática em 2016, durante 5 jogos. Na época, por punição, o gol norte estava fechado e não pôde receber torcedores.