futebol

Sem sustos, Chelsea vence Norwich pela Premier League

Blues garantem vitória sobre lanterna com Chalobah e Mount...
LanceNet

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:26

O Chelsea não teve dificuldades para bater o Norwich por 2 a 0, fora de casa, pela 28ª rodada da Premier League, nesta quinta. 3º colocado, o time londrino chegou aos 56 pontos. A equipe mandante segue na lanterna da tabela. DOMÍNIO AZULO Chelsea dominou a partida por completo chegando a ter mais de 70% de posse de bola. Logo cedo, aos três minutos do período inicial, os Blues abriram o placar com gol de Chalobah após cobrança de escanteio de Mount, que aos 14´ampliou para os londrinos, depois de rceber passe de Kai Havertz.
O DESCONTO DO NORWICH​Em uma de suas poucas chegadas no 2° tempo, Chalobah encostou a mão na bola, e o juiz marcou pênalti. Pukki bateu firme e converteu. Mas aos 45 minutos, Havertz recebeu passe de Kanté e fechou a conta.
​SEQUÊNCIA DO CHESEA​O Blues voltam a campo no dia 13, contra o Newcastle, em casa, às 11h (de Brasília.
Crédito: Mount fez o segundo gol do Chelsea

