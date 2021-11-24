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futebol

Sem surpresas, Sylvinho define relacionados do Corinthians contra o Ceará

Lesionados, Cantillo e Giuliano seguem entregues ao Departamento Médico e estão fora do confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:49

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 13:49
O Corinthians encerrou na manhã desta quarta-feira (24) a sua preparação para o confronto diante do Ceará, nesta quinta-feira (25), às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. Vinte e quatro atletas viajarão ao nordeste brasileiro para a partida, mas um será cortado até do banco de reservas que permite presença máxima de 12 jogadores.
Entregues ao Departamento Médico, os meias Cantillo e Giuliano seguem fora e podem ser desfalques corintianos até o fim desta temporada. Ambos se recuperam de lesões musculares na coxa direita.
Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Timão está em busca de uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022 e enfrenta um Ceará que não perde há três partidas e, com isso, se afastou da zona do rebaixamento, estando na nona posição.
Confira abaixo a lista de relacionados do Corinthians contra o Ceará:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Léo Santos e Raul GustavoMeias: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes
Crédito: Treinadorcorintianorelacionou24atletasparaoduelocontraoCeará(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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