Sem sinal verde de Pablo, Santos esfria negociação com atacante

O Santos esfriou as negociações pelo atacante Pablo, do São Paulo. Em conversas encaminhadas com o Tricolor Paulista, o Peixe viu pouco "entusiasmo" do jogador em mudar para o clube e, por essa razão, busca outras opções no mercado.Liderado por Edu Dracena, o Alvinegro percebeu que há uma vontade clara do atacante em voltar para o time em que se destacou na carreira, o Athletico-PR e um 'medo' de mudar para um rival do Tricolor. Vale lembrar que o contrato do jogador com o São Paulo vai até o fim de 2023. Oficialmente o Santos não desistiu, mas já esteve mais otimista.