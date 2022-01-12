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futebol

Sem sinal verde de Pablo, Santos esfria negociação com atacante

Peixe sentiu que o jogador tem o desejo de voltar para o Athlético-PR...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 15:33

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 15:33

O Santos esfriou as negociações pelo atacante Pablo, do São Paulo. Em conversas encaminhadas com o Tricolor Paulista, o Peixe viu pouco "entusiasmo" do jogador em mudar para o clube e, por essa razão, busca outras opções no mercado.Liderado por Edu Dracena, o Alvinegro percebeu que há uma vontade clara do atacante em voltar para o time em que se destacou na carreira, o Athletico-PR e um 'medo' de mudar para um rival do Tricolor. Vale lembrar que o contrato do jogador com o São Paulo vai até o fim de 2023. Oficialmente o Santos não desistiu, mas já esteve mais otimista.
Aos 29 anos, o jogador chegou ao São Paulo em 2019 custando cerca de 6 milhões de euros (R$ 26,6 milhões), mas não conseguiu repetir as boas atuações do Athletico. Na temporada 2021, Pablo atuou em 38 jogos pelo São Paulo, fez 13 gols e deu quatro assistências. O jogador enfrentou duras críticas por parte da torcida são paulina ao longo do ano.O Santos liberou o atacante Raniel para o Vasco e Diego Tardelli não teve seu contrato renovado. Com o impasse na renovação com Marcos Leonardo, o Peixe e Carille acreditam que um jogador de área seja importante para o restante da temporada.
Crédito: SantostirouopédanegociaçãocomoatacantePablo(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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