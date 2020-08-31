Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Sem sinal de lesão, Calegari deve ser titular do Flu contra o Atlético-GO

Lateral-direito, que causou preocupação após sair de campo mancando diante do Vasco, treina bem na reapresentação tricolor nesta segunda-feira e está apto a jogar...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:20
Crédito: Calegari garante a presença de um lateral de ofício na equipe de Odair Hellmann (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense começou sua preparação para o duelo com o Atlético-GO de maneira otimista. O lateral-direito Calegari, que saiu do clássico diante do Vasco no último sábado por sentir dores na panturrilha direita, se reapresentou e fez um bom treinamento no CT Carlos Castilho, na manhã desta segunda-feira.
O jovem foi submetido a uma nova avaliação pelo departamento médico e não apresentou nenhum sinal de lesão na região. Calegari causou preocupação entre os tricolores por sair mancando no clássico.
Com isto, o técnico Odair Hellmann contará ao menos com a presença de um lateral-direito de origem entre os titulares diante do Dragão. O concorrente de Calegari na posição, Igor Julião, cumprirá suspensão automática devido ao cartão amarelo que recebeu na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.
O Fluminense medirá forças com o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Milhares de homens reunidos, muita oração e lições contra o feminicídio no ES
João Neto e Frederico
Alexandre Pires e João Neto & Frederico farão shows gratuitos em Cariacica
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL teme risco eleitoral de se opor a PEC do fim da 6x1 e tenta jogar desgaste para Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados