Sem sinal de lesão, Calegari deve ser titular do Flu contra o Atlético-GO

Crédito: Calegari garante a presença de um lateral de ofício na equipe de Odair Hellmann (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense começou sua preparação para o duelo com o Atlético-GO de maneira otimista. O lateral-direito Calegari, que saiu do clássico diante do Vasco no último sábado por sentir dores na panturrilha direita, se reapresentou e fez um bom treinamento no CT Carlos Castilho, na manhã desta segunda-feira.

O jovem foi submetido a uma nova avaliação pelo departamento médico e não apresentou nenhum sinal de lesão na região. Calegari causou preocupação entre os tricolores por sair mancando no clássico.

Com isto, o técnico Odair Hellmann contará ao menos com a presença de um lateral-direito de origem entre os titulares diante do Dragão. O concorrente de Calegari na posição, Igor Julião, cumprirá suspensão automática devido ao cartão amarelo que recebeu na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.