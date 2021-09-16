Sem Sánchez, Tardelli e Balieiro, Santos divulga relacionados

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou os relacionados para partida contra o Ceará neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Carlos Sánchez, que sofreu uma entorse de tornozelo direito durante a partida de terça-feira, não foi relacionado.Após ser perseguido e ameaçado depois da eliminação diante do Athlético-PR na terça-feira, o atacante Diego Tardelli também não foi relacionado para a partida deste sábado.

Outra ausência em relação ao jogo contra o Athlético-PR é o volante Vinícius Balieiro, que discute a renovação de contrato com o clube. O jogador não estava sendo relacionado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, mas foi titular na derrota por 1 a 0 diante do Athlético-PR.

O lateral Madson, os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe.O lado positivo fica por conta da estreia do zagueiro Emiliano Velázquez, que foi apresentado nesta quinta-feira. O jogador deve ser titular na equipe do técnico Fábio Carille.

Veja os 23 relacionados: