Sem saber sobre o futuro de Jemerson no Corinthians, Mancini afirma: 'Vamos usar até o fim'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Enquanto não sabe até quando terá a disposição o zagueiro Jemerson, que encarará o seu vínculo com o Corinthians no fim de junho, e aina não sinalizou renovação, o técnico Vagner Mancini tem utilizado o atleta, que foi destaque na vitória do Timão por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ao marcar dois gols.

- Fez um grande jogo, os dois gols, foi decisivo num momento importante do jogo, fez dois gols que nos deram forma. Isso engrossa o que pensamos dele, por isso está jogando. Todos nós sabemos da importância dele, já disse que se tem 12 meses de contrato, por que vou suar só por oito? Vamos usar até o fim. Se o fim será neste final de contrato, não sabemos – disse Vagner em entrevista coletiva virtual concedida após a classificação à semifinal do Paulistão.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosJemerson voltou a ganhar espaço com o treinador corintiano nos últimos três jogos, quando Mancini adotou um esquema tático com três defensores. Com João Victor pela direita e Raul pela esquerda, o camisa três tem atuado centralizado e rendido bastante.

- OJemerson se dedica muito. Há um trabalho muito forte de todos os jogadores, uma competitividade forte dentro do grupo e isso nos fez evoluir. O Jemerson e os outros atletas sabem o que é necessário fazer para buscar um lugar no time. Quando chega, não pode deixar cair. Tem que se superar, a camisa exige isso – destacou o técnico do Timão.