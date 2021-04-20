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Sem Rollo, Conselho do Santos reprova contas de 2020

Parecer do Conselho Fiscal, que pedia a reprovação das contas, foi aprovado por 97% dos votos. Orlando Rollo apresentou atestado médico e não participou do encontro...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 22:36
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo
O Conselho Deliberativo do Santos aprovou por 97% dos votos o parecer do Conselho Fiscal, que pediu a reprovação das contas da gestão de 2020, em reunião virtual realizada na noite desta segunda-feira. As contas foram aprovadas por 2% dos votos e 1% de abstenção.O Santos apresentou um déficit de R$ 119 milhões em 2020, a dívida acumulada superou R$ 500 milhões e o Santos deixou de pagar R$ 46 milhões.
O ex-presidente Orlando Rollo, que dirigiu o clube nos últimos três meses do ano, apresentou um atestado médico e não participou do encontro. Ele assumiu como conselheiro pela chapa de Andres Rueda. Nos primeiros 9 meses de 2020, o Peixe foi dirigido por José Carlos Peres, que sofreu um impeachment. As três contas da gestão de José Carlos Peres/Orlando Rollo foram reprovadas.Como José Carlos Peres já sofreu o impeachment, Orlando Rollo tem dez dias para apresentar sua defesa ao Conselho Fiscal, que irá analisar e emitir um novo parecer. Se as contas forem reprovadas novamente, o caso vai para a CIS (Comissão de Inquérito e Sindicância) e o ex-dirigente pode sofrer punições, como a expulsão do clube e inelegibilidade.
Além das contas, o Conselho decidiu enviar para CIS diversos contratos considerados nocivos ao clube, como o contrato com a Quantum, NBB, Santos Tsunami, entre outros.

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