Sem Rodrigo Caio e outros três titulares: Flamengo divulga os relacionados para a Libertadores

Nesta manhã de terça-feira, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia. O embarque para a Argentina, visando à partida de ida das oitavas de final da Libertadores, ocorrerá em poucas horas e não contará com um desfalque de última hora: Rodrigo Caio. Ao divulgar os relacionados, o clube informou que o zagueiro teve um edema constatado na panturrilha esquerda. Rodrigo Caio havia sido poupado da rodada do último fim de semana no Brasileiro, mas acabou não tendo condições físicas de retornar a tempo para a Libertadores, com dores no local.
Assim, o camisa 3 aumenta a lista de desfalques, que já contava com Willian Arão (suspenso), Diego Ribas e Bruno Henrique (em recuperação de outras lesões). Ou seja, quatro constantes titulares são baixas.
Em contrapartida, Gabigol está de volta à relação e será titular na estreia de Renato Gaúcho como treinador do Flamengo.
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O jogo de ida das oitavas entre Flamengo e Defensa y Justicia será realizado às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello. O jogo da volta ocorrerá no dia 21, com mando rubro-negro.