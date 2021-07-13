Sem Rodrigo Caio e outros três titulares: Flamengo divulga os relacionados para a Libertadores

Nesta manhã de terça-feira, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia. O embarque para a Argentina, visando à partida de ida das oitavas de final da Libertadores, ocorrerá em poucas horas e não contará com um desfalque de última hora: Rodrigo Caio. Ao divulgar os relacionados, o clube informou que o zagueiro teve um edema constatado na panturrilha esquerda. Rodrigo Caio havia sido poupado da rodada do último fim de semana no Brasileiro, mas acabou não tendo condições físicas de retornar a tempo para a Libertadores, com dores no local.