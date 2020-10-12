Sem Robinho, Santos se reapresenta após vitória; veja como foi a atividade

O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira (12), após a vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Rei Pelé. A equipe se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, na próxima quarta-feira (14), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, Vale lembrar que o treino ainda não contou com a presença de Robinho. O camisa sete do clube ainda aprimora a parte física e não tem data para estrear. Na manhã desta segunda, ele foi regularizado no BID da CBF.
O técnico Cuca terá desfalques certos para o duelo contra os goianos. Jobson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Carlos Sánchez, Raniel e Vladimir, todos machucados, são outras baixas confirmadas. Soteldo, com a seleção venezuelana, também não deve atuar. O volante Alison é dúvida e segue se recuperando de uma periostite na perna esquerda.