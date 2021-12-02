Sem Ricardo Gomes, Fernando Prass deverá ser o coordenador de futebol do Vasco

Como Ricardo Gomes, que era a prioridade, não foi contratado, o Vasco deverá adotar um plano B para a coordenação do futebol na próxima temporada: seu nome é Fernando Prass. O ex-goleiro do Cruz-Maltino é a opção mais provável para ocupar o posto, conforme o site "Jogada 10" noticiou primeiramente.Prass já estava no radar do Cruz-Maltino há semanas, quando a necessidade de um novo formato para o departamento de futebol foi observado. O "ge" publicou sobre à época.

Além de um coordenador, o Vasco terá também um diretor, que também não foi definido após seguidas negativas. Os nomes de Paulo Pelaipe e Newton Drummond, ambos com passagens por São Januário, já foram aventados. Nenhum deles, contudo, foi contatado. Ao menos não ainda.

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Vale ressaltar que a negociação com Zé Ricardo está encaminhada. O treinador está no Qatar, mas deverá ser o sucessor de Fernando Diniz. Mas, por ora, a pasta que é o carro-chefe da instituição segue sem comandante.