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Sem resposta da CBF, Flamengo pode ir à Fifa para garantir liberação de Pedro da Olimpíada

Mesmo com a decisão do Flamengo, atacante continua na lista de convocados e teria que se apresentar na próxima quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 16:51

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:51

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A novela envolvendo Pedro, Flamengo e CBF pode ganhar mais um personagem nos próximos dias. Sem resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a retirada do nome do atacante da lista de convocados para a Olimpíada de Tóquio, co Rubro-Negro estuda ir à FIFA para obter uma decisão que lhe dê respaldo para escalar o atleta a partir de 8 de julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo".
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonHá dez dias, o Flamengo já havia dado entrada em medida inominada no STJD para que a CBF se manifestasse, o que não aconteceu dentro do prazo. O clube segue irredutível na decisão de não liberar o atleta e agora busca um novo tipo de respaldo jurídico para não ser punido caso ele entre em campo no período da convocação.
A CBF também indicou que pode adiar a entrega da lista final de convocados, que estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira, dia 30. Na programação da entidade, a delegação viajará para o Catar no próximo dia 8 de julho, em preparação antes do embarque para o Japão. A partir de então, Pedro não estaria apto para participar dos jogos pelo Flamengo, ainda que não se junte à delegação olímpica.
Vale lembrar que o principal argumento do Flamengo para pedir a liberação de Pedro é o fato dos Jogos Olímpicos não serem considerados Data Fifa. O clube, assim, não tem a obrigação e não vê sentido em ceder o atleta para a Seleção.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O clube avisou a Pedro que não o liberaria para os Jogos Olímpicos antes mesmo da convocação de André Jardine. O atacante anuiu, mas salientou que almeja representar o Brasil. Ele ouviu que o alto investimento (14 milhões de euros) pela sua contratação significa que o clube não está disposto a abrir mão de seu futebol por um período longo.
Com Pedro à disposição, o Flamengo enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

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