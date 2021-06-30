Sem resposta da CBF, Flamengo pode ir à Fifa para garantir liberação de Pedro da Olimpíada

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A novela envolvendo Pedro, Flamengo e CBF pode ganhar mais um personagem nos próximos dias. Sem resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a retirada do nome do atacante da lista de convocados para a Olimpíada de Tóquio, co Rubro-Negro estuda ir à FIFA para obter uma decisão que lhe dê respaldo para escalar o atleta a partir de 8 de julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo".

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonHá dez dias, o Flamengo já havia dado entrada em medida inominada no STJD para que a CBF se manifestasse, o que não aconteceu dentro do prazo. O clube segue irredutível na decisão de não liberar o atleta e agora busca um novo tipo de respaldo jurídico para não ser punido caso ele entre em campo no período da convocação.

A CBF também indicou que pode adiar a entrega da lista final de convocados, que estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira, dia 30. Na programação da entidade, a delegação viajará para o Catar no próximo dia 8 de julho, em preparação antes do embarque para o Japão. A partir de então, Pedro não estaria apto para participar dos jogos pelo Flamengo, ainda que não se junte à delegação olímpica.

Vale lembrar que o principal argumento do Flamengo para pedir a liberação de Pedro é o fato dos Jogos Olímpicos não serem considerados Data Fifa. O clube, assim, não tem a obrigação e não vê sentido em ceder o atleta para a Seleção.

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O clube avisou a Pedro que não o liberaria para os Jogos Olímpicos antes mesmo da convocação de André Jardine. O atacante anuiu, mas salientou que almeja representar o Brasil. Ele ouviu que o alto investimento (14 milhões de euros) pela sua contratação significa que o clube não está disposto a abrir mão de seu futebol por um período longo.