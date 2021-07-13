Sem renovar, Jailson é sondado por clubes, mas não deixará Palmeiras nesta temporada

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Apesar de viver grande momento com a camisa do Palmeiras, o goleiro Jailson não deve permanecer no clube. Com contrato até o fim de 2021, o atleta já foi avisado pela direção que, no momento, o vínculo não será estendido. Apesar disso, o jogador não deve deixar o Verdão na atual temporada.

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Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o arqueiro, recentemente, teve conversas com dois clubes brasileiros, mas, por já ter feito o sétimo jogo no Brasileirão, estas esfriaram e o camisa 42 permanecerá no Maior Campeão Nacional até o fim da temporada.

O desejo do goleiro, no entanto, é permanecer no Verdão na próxima temporada. Por isso, optou por não ouvir propostas para assinar um pré-contrato com outras equipes.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, o atleta entende que, para conseguir a renovação contratual, precisará ter sequência e continuar sendo importante para as vitórias do time. Atualmente, na ausência de Weverton, o arqueiro brilhou e ajudou o Maior Campeão Nacional a assumir a liderança isolada do Brasileirão.