Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem renovar, Jailson é sondado por clubes, mas não deixará Palmeiras nesta temporada
futebol

Sem renovar, Jailson é sondado por clubes, mas não deixará Palmeiras nesta temporada

Arqueiro quer continuar no clube e não pretende assinar um pré-contrato com outra equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 14:00

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 14:00

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Apesar de viver grande momento com a camisa do Palmeiras, o goleiro Jailson não deve permanecer no clube. Com contrato até o fim de 2021, o atleta já foi avisado pela direção que, no momento, o vínculo não será estendido. Apesar disso, o jogador não deve deixar o Verdão na atual temporada.
Onze rodadas já foram disputadas! Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o arqueiro, recentemente, teve conversas com dois clubes brasileiros, mas, por já ter feito o sétimo jogo no Brasileirão, estas esfriaram e o camisa 42 permanecerá no Maior Campeão Nacional até o fim da temporada.
O desejo do goleiro, no entanto, é permanecer no Verdão na próxima temporada. Por isso, optou por não ouvir propostas para assinar um pré-contrato com outras equipes.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, o atleta entende que, para conseguir a renovação contratual, precisará ter sequência e continuar sendo importante para as vitórias do time. Atualmente, na ausência de Weverton, o arqueiro brilhou e ajudou o Maior Campeão Nacional a assumir a liderança isolada do Brasileirão.
Jailson chegou ao Palmeiras em 2014, mas só atuou com regularidade em 2016, quando assumiu a titularidade, dado que Fernando Prass estava machucado, e ajudou o time a vencer o Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados