Sem Renato Augusto e Willian, Corinthians inicia preparação para o jogo contra o Athletico-PR

Cerca de 12 horas depois de ser derrotado pelo Ceará por 2 a 1, no Castelão, em Fortaleza, o Corinthians abriu na manhã desta sexta, no CT Joaquim Grava, a sua preparação para o duelo contra o Athletico-PR, marcado para domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no gramado não contou com as presenças do meia Renato Augusto e do meia-atacante Willian, que participaram do duelo da última quinta à noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por meio de nota publicada à tarde em seu site oficial, o clube informou que os dois jogadores permaneceram na parte interna do centro de treinamento para realizar um trabalho de fortalecimento e controle de carga muscular.

No confronto da última quinta-feira, Renato Augusto e Willian entraram na equipe alvinegra no decorrer do segundo tempo e, após a partida, o técnico Sylvinho revelou que o meio-campista não foi escalado como titular porque não se recuperou plenamente do desgaste físico acumulado após o clássico contra o Santos, no último domingo, em Itaquera. Na ocasião, ele foi um dos principais destaques da vitória por 2 a 0 sobre o rival pela rodada anterior do Brasileirão.Já Willian disputou em Fortaleza a sua segunda partida depois de ter superado uma lesão muscular na coxa esquerda que o deixou fora de sete jogos do Timão na competição nacional. Assim como ocorreu na capital cearense, ele foi colocado em campo durante a etapa final do clássico do último domingo.

E Sylvinho confirmou, após o confronto no Castelão, que vai analisar a possibilidade de voltar a escalar o jogador como titular a partir do jogo deste domingo. Na quinta-feira à noite, Willian exibiu evolução física e ainda deu bela assistência para Róger Guedes empatar o jogo com o Ceará, que pouco depois marcaria um gol para conquistar a vitória por 2 a 1 sobre os corintianos.

Para este próximo embate contra o Athletico-PR, Sylvinho poderá contar com o volante Roni novamente à disposição. Outro nome do elenco alvinegro que se recuperou de uma lesão que o deixou afastado dos gramados por um longo período, o atleta retornou ao time contra o Santos, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e assim ficou suspenso da partida diante do Ceará.

No treino realizado na manhã desta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo de quinta à noite fizeram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia do clube. Já os demais atletas do grupo foram ao Campo 1 do CT Joaquim Grava, onde participaram de um aquecimento.

Em seguida, em outro gramado do local, Sylvinho promoveu outras atividades específicas, como um treino de posse de bola em campo reduzido. Neste sábado pela manhã, o treinador vai comandar o último treino de preparação para este duelo válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.