Sem Renato Augusto e com retorno de Cantillo, Corinthians faz penúltimo treino para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians realizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o penúltimo treino de preparação para a partida contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as principais novidades da atividade foram o retorno do volante Cantillo e a ausência do meia Renato Augusto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O jogador colombiano voltou a trabalhar com o grupo corintiano depois de ter sido liberado pela comissão técnica do treinamento de sexta-feira para poder acompanhar o nascimento do seu filho. Já Renato Augusto acabou não indo para o gramado porque foi poupado para fazer uma atividade de controle de carga muscular nas dependências internas do CT alvinegro.

Essa foi a segunda vez durante esta semana de treinos que o meio-campista foi preservado para realizar este tipo de trabalho muscular, mas isso tem sido rotineiro para o atleta desde o seu retorno ao clube nesta temporada. Por isso, a tendência é a de que ele volte a treinar normalmente neste domingo e seja confirmado na equipe titular que enfrentará o time catarinense na segunda.Para o duelo diante da Chapecoense, o técnico Sylvinho não poderá contar com Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio. Matheus Donelli, considerado o atual segundo goleiro do elenco, deverá ser confirmado como substituto do titular. O volante Xavier, expulso em Porto Alegre, também está fora do confronto diante da equipe de Chapecó e desta vez não poderá servir como opção de banco.

Em compensação, o treinador terá o retorno do zagueiro João Victor, que havia cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Sul. Ele retoma o posto que no empate por 2 a 2 com o Colorado foi ocupado por Raul Gustavo.

Com essas novidades em relação ao confronto anterior, uma provável escalação do Timão para a partida de segunda-feira é a seguinte: Matheus Donelli; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Du Queiroz); Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Gustavo Mosquito; Róger Guedes.

Elogiado por Sylvinho por sua versatilidade após substituir Fagner na lateral direita em alguns confrontos desta temporada, Du Queiroz, que é volante de origem, poderá surgir como novidade na escalação no lugar de Gabriel. Este último recuperou a titularidade contra o Inter depois de figurar na reserva de Cantillo nas partidas anteriores do Alvinegro neste Brasileirão.

Com 41 pontos, o Corinthians ocupa hoje o sétimo lugar da competição e tem obrigação de vencer a lanterna Chapecoense para se aproximar um pouco mais do G4 do torneio, a zona de classificação direta à Copa Libertadores, atualmente fechada pelo Fortaleza, quarto colocado, com 48 pontos.

O Timão finalizará com um treino na tarde deste domingo a preparação para o duelo diante da equipe catarinense. Será a sexta atividade visando a partida, que inicialmente estava prevista para este dia 31 de outubro, mas foi adiada para segunda-feira após pedido do clube à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque, a partir de 1º de novembro, o Governo do Estado de São Paulo permite jogos com 100% da capacidade de público nos estádios.