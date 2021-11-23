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Sem Renato Augusto, Corinthians inicia treinos com bola visando o Ceará

Meia fez trabalho na parte interna do CT Joaquim Grava. Técnico Sylvinho promoveu um coletivo em campo reduzido...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 18:28

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 18:28

O elenco do Corinthians treinou com bola em preparação para duelo desta quinta-feira (25), às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, com exceção do meia Renato Augusto, que permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava.Na reapresentação, que aconteceu na manhã da última segunda-feria (22), os titulares na vitória por 2 a 0 contra o Corinthians, em Itaquera, no fim de semana, fizeram apenas um trabalho regenerativo. Já na tarde desta terça-feira (23), eles realizaram um treino leve com bola.
Os demais jogadores fizeram um trabalho de posse de bola, logo após o aquecimento.
Por fim, o técnico Sylvinho dividiu o grupo em dois e promoveu um coletivo em campo reduzido.
Na manhã desta quarta-feira (24), o Timão encerra a preparação para encarar o time cearense e na parte da tarde viajam para Fortaleza.
Crédito: CorinthiansteráapenasmaisumtreinoantesdeencararoCeará,foradecasa(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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