futebol

Sem regularização, Emiliano Velázquez está fora da partida contra o Cuiabá

Apresentado na segunda-feira, o zagueiro uruguaio já treina com a equipe, mas ainda não teve o seu contrato publicado no BID. Ele deve estrear no Peixe diante do Bahia...
Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:11

Crédito: Divulgação/Santos FC
O técnico Fernando Diniz não vai contar com o zagueiro Emiliano Velázquez para partida deste sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.O jogador não irá viajar com o restante dos companheiros por ainda não ter figurado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O Peixe embarca para Cuiabá no final da noite desta quinta-feira.
Além de Velázquez, o Santos não terá o zagueiro Luiz Felipe, diagnosticado um “discreto edema na região miotendinea da posterior e Marinho, que vem se recuperando do hematoma que sofreu na coxa esquerda, que o tirou das últimas nove partidas na temporada.Por outro lado, Léo Baptistão, que foi apresentado no Santos na manhã desta quinta-feira, deve fazer sua estreia no time santista. O meia Augusto que já foi relacionado contra o Flamengo, estará no banco de reservas contra o Cuiabá.
Emiliano Velázquez foi anunciado pelo Santos nesta segunda-feira e iniciou os treinos no clube no mesmo dia. O atleta, que atuou pelo Rayo Vallecano, da Espanha, na última temporada, assinou contrato até o fim de 2022.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

