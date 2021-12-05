Sem Ramon e com novas baixas, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Santos; veja a lista

O Flamengo divulgou os 23 relacionados para o jogo contra o Santos, a ser realizado às 20h desta segunda-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramon, envolvido em um acidente de carro ontem, está fora da lista de Maurício Souza, que também não poderá contar com Diego Ribas, Thiago Maia e Bruno Henrique, baixa informadas após o treino de hoje:- Os atletas Diego Ribas e Thiago Maia se apresentaram com uma forte gripe; Bruno Henrique, com dores no joelho esquerdo - informou o Flamengo.