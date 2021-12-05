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Sem Ramon e com novas baixas, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Santos; veja a lista

Rubro-Negro enfrenta o Santos nesta segunda-feira, no último jogo da temporada no Rio
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 15:32

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 15:32

O Flamengo divulgou os 23 relacionados para o jogo contra o Santos, a ser realizado às 20h desta segunda-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramon, envolvido em um acidente de carro ontem, está fora da lista de Maurício Souza, que também não poderá contar com Diego Ribas, Thiago Maia e Bruno Henrique, baixa informadas após o treino de hoje:- Os atletas Diego Ribas e Thiago Maia se apresentaram com uma forte gripe; Bruno Henrique, com dores no joelho esquerdo - informou o Flamengo.
Não há laterais-esquerdos de ofício na relação, e pode ser que o zagueiro Léo Pereira seja improvisado diante do Peixe - o lateral-direito Wesley, do sub-20, e Rodinei são outras opções para o setor, já que Renê está suspenso, assim como Bruno Viana, e Filipe Luís se recupera de uma lesão.
> Veja a tabela do Brasileirão
Michael, Arão, Diego Alves, Isla, Arrascaeta e Rodrigo Caio são outros desfalques do Flamengo por questões físicas.
Crédito: BrunoHenriqueeDiegoRibassãodesfalquesparaojogocontraoSantos(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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