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Sem público, Palmeiras deixa de arrecadar R$ 22 milhões com bilheteria nos mata-matas em 2020

Verdão está nas fases agudas das copas e já repetiu feito de dois anos atrás. Confira o prejuízo financeiro do clube alviverde nesta temporada atípica no futebol mundial
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 08:15

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:15

Crédito: Arquivo pessoal
O Palmeiras da atual temporada chegou até a final do Campeonato Paulista e, por enquanto, está nas semis da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Sem público, estar nas fases agudas das competições de mata-mata com estádio vazio representa uma perda considerável de bilheteria.
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Para efeito de comparação, o LANCE!/NOSSO PALESTRA usou o ano de 2018 como parâmetro, quando o Verdão também alcançou as mesmas fases eliminatórias nos três torneios: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores.
A arrecadação bruta nos nove jogos eliminatórios como mandante gerou uma receita de R$ 22,2 milhões. Deste valor, R$ 15,5 milhões entraram para os cofres do clube descontando os custos. Foram sete partidas no Allianz Parque e outras duas no Pacaembu.
>> Confira os semifinalistas da Libertadores 2020Até o momento, o Palmeiras teve déficit de R$ 418 mil nos sete compromissos em mata-matas no Allianz em 2020, contra Santo André, Ponte Preta e Corinthians (Paulista), Red Bull Bragantino e Ceará (Copa do Brasil) e Delfín e Libertad (Libertadores). Incluindo os confrontos sem público desde a volta do futebol, em julho, o prejuízo verde supera R$ 1,5 milhão.
O valor total não inclui o borderô do jogo contra o Bahia, sábado (12) passado pelo Brasileiro, uma vez que a CBF ainda não publicou os dados. De acordo com o Estatuto do Torcedor, a entidade tem 72 horas úteis para divulgar as informações.
O prejuízo não é só financeiro. Nos compromissos eliminatórios de dois anos atrás o Palmeiras levou ao Allianz e Pacaembu 295 mil pessoas, com média de 32.857 torcedores. A média geral do Verdão em casa é de 30.815 – até o jogo contra o Guaraní (PAR), o último com público.
Palmeiras em mata-matas em 2018:
Paulistão
Palmeiras 5×0 Novorizontino (quartas no Allianz)Público: 25.446Renda bruta: R$ 1.471.899,40Renda líquida: R$ 906.658,17
Palmeiras 1×2 Santos (semi no Pacaembu)Público: 34.743Renda bruta: R$ 1.327.610,00Renda líquida: R$ 761.449,35
Palmeiras 0x1 Corinthians (final no Allianz)Público: 41.227Renda bruta: R$ 4.001.277,68Renda líquida: R$ 2.882.866,27

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