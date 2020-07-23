Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem previsão de volta aos jogos, Fred retorna ao CT do Fluminense após cirurgia

Atacante fez trabalho na academia nesta quinta-feira; Wellington Silva ainda fará novos testes para saber se está livre da COVID-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 20:34

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:34

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de passar por uma cirurgia no olho esquerdo, o atacante Fred retornou ao CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar os trabalhos na academia do Fluminense. No entanto, ainda não há previsão para a volta aos treinamentos com bola ou aos gramados de jogo.
A cirurgia oftalmológica aconteceu no dia 11 de junho, antes da final da Taça Rio, vencida pelo Flu nos pênaltis. O procedimento era considerado simples, mas ele precisaria ficar pelo menos 20 dias sem cabecear a bola. Ou seja, o camisa 9 só seria liberado no início de agosto, quando acontece do segundo amistoso contra o Botafogo.
É provável que o atacante só esteja disponível na estreia ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Palmeiras nos dias 9 e 12, respectivamente.
Com relação a Wellington Silva, o atacante ainda fará novos exames para saber se está curado da COVID-19. O jogador está assintomático, mas testou positivo no dia 12 de julho, quando o Fluminense enfrentou o Flamengo pelo primeiro jogo da final do Carioca. Ele ainda aguarda completar os 14 dias desde o diagnóstico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados