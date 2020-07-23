Sem previsão de volta aos jogos, Fred retorna ao CT do Fluminense após cirurgia

Depois de passar por uma cirurgia no olho esquerdo, o atacante Fred retornou ao CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar os trabalhos na academia do Fluminense. No entanto, ainda não há previsão para a volta aos treinamentos com bola ou aos gramados de jogo.
A cirurgia oftalmológica aconteceu no dia 11 de junho, antes da final da Taça Rio, vencida pelo Flu nos pênaltis. O procedimento era considerado simples, mas ele precisaria ficar pelo menos 20 dias sem cabecear a bola. Ou seja, o camisa 9 só seria liberado no início de agosto, quando acontece do segundo amistoso contra o Botafogo.
É provável que o atacante só esteja disponível na estreia ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Palmeiras nos dias 9 e 12, respectivamente.
Com relação a Wellington Silva, o atacante ainda fará novos exames para saber se está curado da COVID-19. O jogador está assintomático, mas testou positivo no dia 12 de julho, quando o Fluminense enfrentou o Flamengo pelo primeiro jogo da final do Carioca. Ele ainda aguarda completar os 14 dias desde o diagnóstico.