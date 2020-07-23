Sem previsão de volta aos jogos, Fred retorna ao CT do Fluminense após cirurgia

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Depois de passar por uma cirurgia no olho esquerdo, o atacante Fred retornou ao CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar os trabalhos na academia do Fluminense. No entanto, ainda não há previsão para a volta aos treinamentos com bola ou aos gramados de jogo.

A cirurgia oftalmológica aconteceu no dia 11 de junho, antes da final da Taça Rio, vencida pelo Flu nos pênaltis. O procedimento era considerado simples, mas ele precisaria ficar pelo menos 20 dias sem cabecear a bola. Ou seja, o camisa 9 só seria liberado no início de agosto, quando acontece do segundo amistoso contra o Botafogo.

É provável que o atacante só esteja disponível na estreia ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Palmeiras nos dias 9 e 12, respectivamente.