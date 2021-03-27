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Sem previsão de jogos, elenco do Corinthians ganha dois dias de folga

Após classificação na Copa do Brasil, Timão dá o fim de semana de descanso aos jogadores...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 13:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Corinthians ganhou dois dias de folga. A reapresentação dos jogadores está marcada para segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava.A delegação corintiana voltou neste sábado do Rio de Janeiro, onde estava desde a última segunda-feira. A equipe venceu o Mirassol na terça, pelo Paulistão, e avançou pelo Retrô nos pênaltis, na sexta, pela segunda fase da Copa do Brasil.
O Corinthians não sabe quando voltará a jogar. Isso porque o estado de São Paulo está na chamada "fase emergencial" até o dia 11 de abril. Com isso, está proibido a realização de partidas. A Federação Paulista de Futebol busca definições e pode transferir mais partidas para outros estados, como aconteceu nesta semana com o Rio de Janeiro.
No Paulistão, o Timão é o líder do Grupo A, com 11 pontos conquistados em cinco partidas. Em relação à Copa do Brasil, o Corinthians aguarda sorteio para saber quem irá enfrentar na terceira fase.

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