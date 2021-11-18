Sem pretensões no Brasileirão, Chapecoense se torna 'fiel da balança'

Particularmente, a Chapecoense jogará suas últimas cinco partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro somente para defender a honra do clube e também já se planejar para a formação de elenco visando a temporada 2022 já que, matematicamente, está rebaixada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, isso não significa que as partidas do time Condá acabem sendo menos interessantes já que, até o fim da disputa, as cinco equipes adversárias da Chape estão almejando metas importantes. Capazes, inclusive, de determinar o potencial de orçamento que elas terão à disposição no ano que vem.
Enquanto são três os times que duelaram com a Chape que precisam vencer para sair da zona de rebaixamento (Grêmio e Sport) ou mesmo se afastar dessa perigosa região da tabela, caso do Atlético-GO, os outros dois ainda almejam uma "arrancada" por vaga direta na fase de grupos da Libertadores: Fluminense e América-MG.
Neste momento, a Chapecoense tem somente uma vitória nos 33 compromissos feitos na competição, complementando sua campanha com 12 resultados de igualdade além de 20 derrotas. Enquanto o time balançou as redes dos adversários em 26 oportunidades, a equipe atualmente dirigida por Felipe Endres sofreu 56 tentos.