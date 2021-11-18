Sem pretensões no Brasileirão, Chapecoense se torna 'fiel da balança'

Particularmente, a Chapecoense jogará suas últimas cinco partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro somente para defender a honra do clube e também já se planejar para a formação de elenco visando a temporada 2022 já que, matematicamente, está rebaixada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, isso não significa que as partidas do time Condá acabem sendo menos interessantes já que, até o fim da disputa, as cinco equipes adversárias da Chape estão almejando metas importantes. Capazes, inclusive, de determinar o potencial de orçamento que elas terão à disposição no ano que vem.