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Sem presença de torcida, Palmeiras desembarca em São Paulo após Mundial de Clubes

Elenco retornou e já tem compromisso pelo Brasileiro no domingo (14), contra o Fortaleza
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 11:40
Crédito: Reprodução/Twitter
A delegação do Palmeiras chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira (12), após terminar o Mundial de Clubes na quarta colocação. O Verdão voltou para casa em voo fretado e a viagem demorou cerca de 14 horas. Os jogadores saíram pelo terminal três e não houve entrevistas.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!
Sem tempo para treinar, o time volta a campo já no domingo (14), quando enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque às 18h15 (horário de Brasília). Para o duelo, o técnico Abel Ferreira deve utilizar os atletas que não entraram em campo no Mundial, além de jogadores do sub-20.O Alviverde tem cinco compromissos pelo Nacional antes da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Os jogos acontecem dias 28 de fevereiro, no Sul, e 7 de março, no Allianz Parque.
A expectativa é a de que Abel recupere as principais peças do elenco para a decisão. Pelo Brasileiro, além do confronto diante dos cearenses, a equipe enfrenta Coritiba (17), São Paulo (19), Atlético-GO (22) e Atlético-MG (25).

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