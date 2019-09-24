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Copa ES

Sem poder contar com o Kleber Andrade, Rio Branco vai ter de mudar de casa

Com o estádio cedido à Fifa para a Copa do Mundo sub-17, Brancão vai fazer as suas duas próximas partidas no Gil Bernardes e um dos jogos das quartas de final vai acontecer no Olímpio Perim

Publicado em 

24 set 2019 às 15:54

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 15:54

A Copa do Mundo Sub-17 começa a interferir na rotina dos times participantes da Copa Espírito Santo 2019. Desde esta segunda-feira, dia 23 de setembro, o Estádio Kleber Andrade está cedido à Fifa para que possa receber reformas estruturais visando as partidas da competição mundial (confira abaixo).
O Kleber Andrade será cedido à Fifa por conta do Mundial Sub-17 Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Por conta disso, o Klebão não poderá receber partidas da Copa ES até o dia 13 de novembro, quando volta ao controle da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). O maior prejudicado no caso é o Rio Branco, que atua como mandante no local e terá que mudar de "casa" na competição.
Segundo o gerente de futebol Capa-Preta, Márcio Thomaz, o Brancão vai fazer os seus dois próximos jogos no Gil Bernardes, a Toca do Índio, em Vila Velha, inclusive o clássico deste sábado contra o Serra.
Explica-se: na última rodada, o Rio Branco-ES encara o Vilavelhense, com mando do time Canela-Verde no Gil Bernardes. Pensando nessa partida e em já adaptar os jogadores ao estádio e com as condições do gramado, a diretoria optou por fazer a partida contra o Serra no mesmo local, com direito a treinos na Toca do Índio em dois dias, nesta e na próxima semana.
E de olho nas quartas de final, o Rio Branco-ES fez uma parceria com o xará de Venda Nova do Imigrante e um dos jogos do mata-mata, com mando de campo do Brancão, vai acontecer no Estádio Olímpio Perim.
O QUE SERÁ FEITO?
De acordo com a Sesport, o Kleber Andrade vai passar por várias adequações e reformas como no gramado, que precisa receber cuidados especiais para suportar a carga de jogos que receberá durante a competição, com rodadas duplas e jogos em dias sucessivos.
O Rio Branco venceu três dos quatro jogos que fez no Kleber Andrade nesta Copa ES Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco AC
Além disso, outras melhorias estão sendo realizadas, como a instalação do placar eletrônico, que deve ser concluída até meados de outubro, colocação de grama sintética ao redor do gramado, melhorias nas rampas de acesso às arquibancadas, além da conclusão dos banheiros da parte superior.

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