Sem poder contar com o Kleber Andrade, Rio Branco vai ter de mudar de casa

O Kleber Andrade será cedido à Fifa por conta do Mundial Sub-17 Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Por conta disso, o Klebão não poderá receber partidas da Copa ES até o dia 13 de novembro, quando volta ao controle da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). O maior prejudicado no caso é o Rio Branco , que atua como mandante no local e terá que mudar de "casa" na competição.

Segundo o gerente de futebol Capa-Preta, Márcio Thomaz, o Brancão vai fazer os seus dois próximos jogos no Gil Bernardes, a Toca do Índio, em Vila Velha, inclusive o clássico deste sábado contra o Serra.

Explica-se: na última rodada, o Rio Branco-ES encara o Vilavelhense, com mando do time Canela-Verde no Gil Bernardes. Pensando nessa partida e em já adaptar os jogadores ao estádio e com as condições do gramado, a diretoria optou por fazer a partida contra o Serra no mesmo local, com direito a treinos na Toca do Índio em dois dias, nesta e na próxima semana.

E de olho nas quartas de final, o Rio Branco-ES fez uma parceria com o xará de Venda Nova do Imigrante e um dos jogos do mata-mata, com mando de campo do Brancão, vai acontecer no Estádio Olímpio Perim.

O QUE SERÁ FEITO?

De acordo com a Sesport, o Kleber Andrade vai passar por várias adequações e reformas como no gramado, que precisa receber cuidados especiais para suportar a carga de jogos que receberá durante a competição, com rodadas duplas e jogos em dias sucessivos.

O Rio Branco venceu três dos quatro jogos que fez no Kleber Andrade nesta Copa ES Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco AC