Sem perder! Veja os resultados do Inter na série invicta

O Internacional abre a semana de trabalhos de olho no jogo contra o Sport, que acontece na próxima segunda-feira, na Ilha do Retiro.
Para encarar o Leão, além de buscar mais alguns lugares na classificação do Campeonato Brasileiro, o Colorado vai tentar segurar a invencibilidade.
Nos últimos cinco jogos, o Inter conquistou três vitórias e dois empates, resultados que elevaram a moral do time comandado por Diego Aguirre.
O último revés do Internacional no Brasileirão aconteceu diante do Athletico, quando foi superado por 2 a 1.
Confira os resultados do Colorado no período invicto:
Inter 0 x 0 Cuiabá
Flamengo 0 x 4 Inter
Inter 4 x 2 Fluminense
Santos 2 x 2 Inter
Atlético-GO 0 x 0 Inter