Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem perder no sintético, Palmeiras pode ter vantagem contra o Corinthians

Gramado foi instalado em fevereiro deste ano e, desde então, foram seis vitórias e um empate; para especialista, há benefícios aos donos da casa no "tapete" da final do Paulista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2020 às 10:00

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:00

Crédito: Patrick de Paula domina a bola no gramado sintético, em jogo contra a Ponte (EDUARDO CARMIM/Photo Premium
O Palmeiras ainda não perdeu no seu novo gramado sintético do Allianz Parque. Esse é um dos trunfos do clube para a grande decisão do Campeonato Paulista, que acontece neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), diante do rival Corinthians. Mas o que significa jogar neste gramado? Existe algum tipo de vantagem?
Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, empresa responsável pela implementação do gramado no estádio e também no CT do clube, explicou que, sim, existem certos benefícios.
- É um diferencial para quem está acostumado a jogar. O Palmeiras, por exemplo, que já fez vários jogos e treina também no gramado sintético, tem essa segurança. O cara joga a bola sem olhar para o chão, ele consegue ter uma vantagem boa em relação ao adversário – iniciou o profissional.- Jogando em casa é sempre uma vantagem. Quando você joga num campo que você sabe que não vai ter nenhuma alteração, do início ao final (do jogo), realmente é um diferencial – complementou.
O gramado sintético é igual ao natural, ou seja, tudo que acontece com ele, acontece também com o outro, como quique de bola, rolagem da bola, tração e rotação da chuteira, entre outras características. O que difere um material do outro é justamente a qualidade do “tapete”: ele se mantém o mesmo do começo ao fim.
- Basicamente, a diferença é você ter um campo com a mesma qualidade desde o primeiro minuto até os 49, 50 minutos do segundo tempo. Depois que começa um jogo, a grama está perfeita. Após 20 minutos, 30 minutos, já se vê grama solta, isso sem chuva. Porque a chuteira dos jogadores tem as travas, é extremamente agressivo e arranca mesmo a grama. A diferença é essa, a grama sintética mantém a qualidade, mesmo com chuva.O gramado instalado no Allianz Parque é o mesmo homologado pela Fifa, no chamado Fifa Quality Pro. A entidade possui um manual fabricado a partir de uma série de gramados naturais consultados da Europa e, com passagens por laboratórios, realizou testes para a fabricação do sintético, chegando ao produto final que foi colocado, por exemplo, no estádio alviverde.
A estreia do novo gramado aconteceu em 16 de fevereiro, na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol. De lá para cá, foram mais seis partidas, sendo cinco delas triunfos e uma empate (tanto no estadual quanto na Libertadores). Resumindo: o Palmeiras ainda não perdeu no novo tapete e esta será a primeira vez que um Campeonato Paulista será decidido nesse tipo de gramado.
O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, sem torcida por conta da pandemia de coronavírus. Como o primeiro jogo foi 0 a 0, qualquer vitória simples garante o título para uma das equipes. Caso dê nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados