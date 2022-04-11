Sem pendências com o trasnfer ban, Cruzeiro confirma o atacante Rodolfo e o volante Neto Moura

O Cruzeiro se livrou de mais duas punições (Transfer ban, da FIFA, e da CNRD, da CBF), por dívidas com o Independiente Del Valle e Atlético-AC, por negociações referentes ao zagueiro Caicedo e o atacante Careca, ambas em 2017. O clube azul pagou os débitos aos dois times, que somados, chegam a R$ 14 milhões. Assim, os mineiros corre contra o tempo para registrar seus novos reforços ate esta terça-feira, 12 de abril, quando se encerra a janela de transferências. E dois dos reforços já foram anunciados pelo Cruzeiro. O atacante Rodolfo, de 29 anos, ex-América-MG, e o volante Neto Moura, que estava no Mirassol. O jogador ficará na Raposa por empréstimo até o fim da Série B, com salários arcados pelo clube celeste. O atacante chega para ser uma alternativa quando Edu não estiver em campo. A equipe azul tem carência no setor desde a venda de Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, além da perda de Vitor Roque para o Athletico-PR. Rodolfo chegou ao América-MG em 2020, vindo do Cuiabá. Ele fez boa Série B, com sete gols e quatro assistências pelo Coelho. Entretanto, o atacante acabou perdendo espaço e agora, em 2022, com as chegadas de Wellington Paulista e Aloísio, teria ainda menos chances no atual elenco americano, o que encaminhou sua saída do time americano. Neto Moura