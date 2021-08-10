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Sem Pedro e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para as quartas da Libertadores; veja o time

Duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, será realizado às 19h15 desta quarta, em Assunção...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 12:37
Crédito: Alexandre Mendes/Flamengo
O Flamengo finalizou a preparação para o importante jogo desta quarta-feira, a ser realizado contra o Olimpia, em Assunção, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O embarque será realizado em instantes, com a delegação partindo direto do Ninho do Urubu, após o treino da manhã desta terça. E o Rubro-Negro já divulgou a relação de jogadores que irão para o confronto. Os destaques da lista de Renato Gaúcho são as ausências de Pedro e Rodrigo Caio, principalmente. Em recuperação de um entorse no tornozelo, o centroavante nem sequer foi a campo treinar hoje; ficou no departamento médico. Já o zagueiro segue o trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, enquanto Gustavo Henrique e Léo Pereira se mantêm na zaga.
Pedro e Caio se juntam a Bruno Viana, Renê, Piris da Motta e Rodrigo Muniz (em viés de saída) na lista de baixas. Por outro lado, os jovens promissores Gabriel Noga (zagueiro) e Lázaro (meia-atacante) estão na relação e embarcam.
O provável time titular é: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
Flamengo e Olimpia se enfrentarão às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira. O duelo será televisionado pelo Fox Sports e em Tempo Real no LANCE!.
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