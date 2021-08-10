Sem Pedro e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para as quartas da Libertadores; veja o time

O Flamengo finalizou a preparação para o importante jogo desta quarta-feira, a ser realizado contra o Olimpia, em Assunção, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O embarque será realizado em instantes, com a delegação partindo direto do Ninho do Urubu, após o treino da manhã desta terça. E o Rubro-Negro já divulgou a relação de jogadores que irão para o confronto. Os destaques da lista de Renato Gaúcho são as ausências de Pedro e Rodrigo Caio, principalmente. Em recuperação de um entorse no tornozelo, o centroavante nem sequer foi a campo treinar hoje; ficou no departamento médico. Já o zagueiro segue o trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, enquanto Gustavo Henrique e Léo Pereira se mantêm na zaga.