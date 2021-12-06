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futebol

Sem oportunidades, Marcelo prepara saída do Real Madrid em 2022

Além do lateral-esquerdo, Isco e Mariano Díaz também devem deixar a equipe merengue ao fim desta temporada. Ala canhoto tem opção de retornar para o Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 10:10

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:10

Sem muitas oportunidades com a camisa do Real Madrid na atual temporada, Marcelo começa a preparar sua saída, segundo o "Sport". O lateral-esquerdo irá permanecer em silêncio mesmo sabendo que não irá renovar contrato com a equipe merengue para não fechar portar para um retorno no futuro.Sob comando de Carlo Ancelotti, o ala brasileiro participou apenas de 130 minutos, atuando como titular em apenas uma ocasião. Aos 33 anos, o veterano tentou ser negociado na última janela de transferências, mas nenhuma equipe de grande nível se interessou pelo atleta.
> Veja a tabela da La Liga
Marcelo tem contrato com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2022, mas poderá assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de janeiro. O jornal da Catalunha aponta que o retorno ao Brasil é uma possibilidade. Nascido no Rio de Janeiro, o jogador deve ser disputado por Fluminense, Botafogo e Flamengo.
Além do lateral-esquerdo, Isco e Mariano Díaz também estão na berlinda do clube merengue. A dupla não é aproveitada por Carlo Ancelotti e suas saídas poderiam reduzir a folha salarial do Real Madrid, que busca a contratação de Mbappé na próxima temporada.
Crédito: MarceloestácomosdiascontadosnoRealMadrid(Foto:RealMadrid/Dugout

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