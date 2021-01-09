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futebol

Sem o Maracanã, Flamengo enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha

Duelo entre as equipes, pela 31ª rodada, está marcado para o dia...

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:21
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Com o Maracanã à disposição da Conmebol para a disputa da final da Copa Libertadores, em 30 de janeiro, o Flamengo enfrentará o Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 21. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou a decisão.
Assim, após a partida deste domingo contra o Ceará, no Maracanã, o Flamengo disputará quatro jogos fora do Rio de Janeiro pelo Brasileirão: Goiás, no dia 18, Palmeiras, no dia 21, Athletico-PR, no dia 24, e, por fim, o Grêmio, no dia 28, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válida pela 23ª rodada do torneio.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A decisão da Copa Libertadores será a segunda em partida única. Palmeiras e River Plate, de um lado, e Boca Juniors e Santos, de outro, são os semifinalistas que disputam as vagas na final a ser disputada no Maracanã, em 30 de janeiro.

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