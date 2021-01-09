Sem o Maracanã, Flamengo enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha

Com o Maracanã à disposição da Conmebol para a disputa da final da Copa Libertadores, em 30 de janeiro, o Flamengo enfrentará o Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 21. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou a decisão.

Assim, após a partida deste domingo contra o Ceará, no Maracanã, o Flamengo disputará quatro jogos fora do Rio de Janeiro pelo Brasileirão: Goiás, no dia 18, Palmeiras, no dia 21, Athletico-PR, no dia 24, e, por fim, o Grêmio, no dia 28, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válida pela 23ª rodada do torneio.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A decisão da Copa Libertadores será a segunda em partida única. Palmeiras e River Plate, de um lado, e Boca Juniors e Santos, de outro, são os semifinalistas que disputam as vagas na final a ser disputada no Maracanã, em 30 de janeiro.