Sem o Maracanã, Flamengo confirma onde jogará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca

Com o Maracanã fechado para a troca do gramado, que passará a ser híbrido, o Flamengo atuará como mandante no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no início desta temporada. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, após a apresentação oficial de Paulo Sousa.As obras no Maracanã começaram em dezembro. Segundo Marcos Braz, o Flamengo voltará a mandar seus jogos no estádio a partir da segunda quinzena de março. Assim, o Rubro-Negro deve disputar todos jogos como mandante na Taça Guanabara na Ilha, que tem capacidade para cerca de 3,5 mil torcedores.Assim, o Flamengo não terá problemas para disputar a fase de grupos da Libertadores, com início marcado para a primeira semana de abril, no Maracanã - tampouco para a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão.