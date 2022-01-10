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Sem o Maracanã, Flamengo confirma onde jogará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca

Rubro-Negro atuará no Estádio Luso-Brasileiro enquanto o Maracanã segue em reforma do gramado, que está sendo trocado por um híbrido desde dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:20

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:20

Com o Maracanã fechado para a troca do gramado, que passará a ser híbrido, o Flamengo atuará como mandante no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no início desta temporada. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, após a apresentação oficial de Paulo Sousa.As obras no Maracanã começaram em dezembro. Segundo Marcos Braz, o Flamengo voltará a mandar seus jogos no estádio a partir da segunda quinzena de março. Assim, o Rubro-Negro deve disputar todos jogos como mandante na Taça Guanabara na Ilha, que tem capacidade para cerca de 3,5 mil torcedores.Assim, o Flamengo não terá problemas para disputar a fase de grupos da Libertadores, com início marcado para a primeira semana de abril, no Maracanã - tampouco para a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão.
Crédito: FlamengoatuaránoEstádioLuso-Brasileiro,daPortuguesa,naIlhadoGovernador(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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