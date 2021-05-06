Sem novidades na equipe, Fluminense está escalado para enfrentar o Junior Barranquilla; veja o time

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense está escalado para o terceiro jogo da Libertadores, às 21h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla (COL). Para a partida que será realizada no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil (EQU), Roger Machado optou por manter a base da equipe que jogou na vitória por 2 a 1 contra o Santa Fé (COL). Único desfalque do time titular e Egídio, que foi expulso e cumpre suspensão.

> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresPortanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

O Junior também já está definido. Logo, a equipe terá Viera, Viáfara, Fuentes, Martínez e Rosero Valencia; Moreno, Vásquez, Pajoy, Hinestroza e Cetré; Borja.

Embora não tenha surpresas entre os titulares, o banco de reservas conta com novidades. Isso porque, o jovem volante André volta a ficar a disposição da comissão técnica, após passar por um período sem ser convocado. Por outro lado, os cortados do banco do Fluminense foram Pedro Rangel, David Braz, Jefté e Lucca.

Além do suspenso Egídio, que foi expulso contra o Santa Fé, Hudson e Yuri desfalcam o Tricolor por lesão e John Kennedy, que ainda está com Covid-19, também não viajou com a delegação.

Confira todos os jogadores relacionados para a partida: MARCAS IMPORTANTES

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred alcançou mais uma marca importante com a camisa do Tricolor. Após o duelo contra o Santa Fé, o atacante chegou aos 22 jogos pelo Flu na Libertadores, igualou Darío Conca e Carlinhos, e agora, é o terceiro atleta que mais vezes entrou em campo pelo clube na competição. Vale ressaltar que Edinho, com 24 partidas, e Thiago Neves, com 28, lideram o top-3.

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