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futebol

Sem Messi, Barcelona encara o Elche pelo Campeonato Espanhol

Craque está suspenso, após ter sido expulso na final da Supercopa e desfalca os Culés...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 09:27

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:27

Crédito: AFP
Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo neste domingo, contra o Elche, às 12h15, fora de casa. A equipe catalã atravessa uma sequência de três vitórias seguidas na competição.+Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Para o confronto, Ronald Koeman não poderá contar com Lionel Messi, que está suspenso após ter sido expulso na partida contra o Athletic Bilbao, na final da Supercopa da Espanha. Além do craque, o Barcelona também terá os desfalques de Coutinho, Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto.
- Sabemos que temos um calendário apertado com muitos jogos e fizemos três jogos seguidos com prorrogação. Fizemos muitas viagens e graças a Deus jogamos à tarde. Vamos colocar uma equipe com vivacidade, com uma mentalidade forte, para tentar ganhar o jogo - disse Koeman em coletiva.
Já o Elche, precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. O clube também alguns problemas de lesão no elenco e não poderá contar com Dani Calvo, Guido Carrillo, Fidel, Luismi e Mfulu.
FICHA TÉCNICA
Elche x BarcelonaCampeonato Espanhol - 20ª rodada
Data e horário: 24/01/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martinez ValeroOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Elche: Badia, Fernández, Barragán, Gonzalo, Josema e Mojica; Rigoni, Carmona, Guti e Milla; Boyé.
Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri (Pjanic); Griezmann, Dembélé e Braithwaite.

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