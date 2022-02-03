Sem medo de sombra! Jô vê com naturalidade busca do Corinthians por novo centroavante

Seis minutos em campo foram o suficiente para Jô voltar a ir às redes. O centroavante marcou o único gol do Corinthians na derrota, de virada, por 2 a 1 para o Santos, na última quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. De toda forma, o camisa 77 precisa corresponder, já que a diretoria do Timão já deixou claro que a prioridade do clube na temporada é a contratação de um nome de peso para o ataque. Jô, por sua vez, vê com naturalidade a postura da direção em ir atrás de um novo centroavante para reforçar o elenco.

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- Tenho que fazer o meu trabalho. Isso faz parte de um processo de trabalho dentro do jogo, que requer jogadores de qualidade. Não me incomodo, sei do meu potencial e o que eu posso dar. Preciso continuar trabalhando para melhorar - disse o centroavante ao Premiere após o jogo.

E até mesmo dentro do grupo, Jô já havia perdido espaço, com Gustavo Mantuan, que é meia, iniciando como falso nove os três primeiros jogos do clube alvinegro na temporada.

No entanto, a partir de agora tudo vai mudar no Timão, já que o revés no Clássico Alvinegro culminou na demissão do técnico Sylvinho. A diretoria corintiana está em busca de um novo treinador, o que pode ser fundamental para o futuro de Jô.

Mesmo em meio as críticas, o camisa 77 foi o artilheiro do Corinthians na temporada, com 12 gols marcados.