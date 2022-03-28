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futebol

Sem Martínez, Santos tenta a contratação de Jhojan Julio, da LDU

Peixe tenta a contratação de mais um atacante pedido pelo técnico Fabián Bustos...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 13:22

Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:22

O Santos abriu negociações com o atacante Jhojan Julio, da LDU de Quito, para ser o novo reforço da equipe. A informação inicial é do jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O "Plano A" da diretoria é o atacante Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. No entanto, o time equatoriano está fazendo jogo duro e dificultando as negociações. O Peixe deve fazer uma nova investida nos próximos dias, mas já visa outras opções no mercado como a do equatoriano Jhojan.
Além disso, a equipe tem outro nome do futebol sul-americano encaminhado: o volante uruguaio Rodrigo Fernández, do Guaraní (PAR), por empréstimo.Jhojan tem 24 anos é um ponta de velocidade, força e muita 'explosão'. Foi dele, inclusive, o gol da LDU no jogo contra o Peixe na partida de ida nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2020. O Alvinegro Praiano venceu a partida por 2 a 1, gols de Soteldo e Marinho.
No ataque, Fabián Bustos tem as opções de: Ângelo, Marcos Leonardo, Léo Baptistão, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Lucas Barbosa e Rwan Seco.
Crédito: JhojanJuliopodereforçaroSantosnoBrasileirão(Foto:Divulgação/LDU

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