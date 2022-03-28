Sem Martínez, Santos tenta a contratação de Jhojan Julio, da LDU

O Santos abriu negociações com o atacante Jhojan Julio, da LDU de Quito, para ser o novo reforço da equipe. A informação inicial é do jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O "Plano A" da diretoria é o atacante Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. No entanto, o time equatoriano está fazendo jogo duro e dificultando as negociações. O Peixe deve fazer uma nova investida nos próximos dias, mas já visa outras opções no mercado como a do equatoriano Jhojan.