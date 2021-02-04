Sem margem para erros na reta final do Brasileirão, Flamengo liga sinal de alerta com três titulares pendurados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h, para encarar o Vasco no Maracanã, em mais um duelo decisivo na briga pelo título do Brasileirão. E o Rubro-Negro terá que ter muita disciplina se não quiser perder jogadores na reta final da competição. Atualmente, a equipe conta com seis pendurados, incluindo três atletas titulares.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoO nome mais recente a entrar na lista foi o de Diego Ribas. O camisa 10, titular nas últimas cinco partidas, foi advertido durante o segundo tempo da vitória sobre o Sport e agora também está com dois cartões amarelos acumulados.

Os outros titulares que precisam tomar cuidado são o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Gabigol. Além deles, o lateral-direito João Lucas e o volante João Gomes, que são opção no banco de reservas, também somam dois cartões cada.

Por fim, Rogério Ceni é outro que se encontra em situação delicada. O técnico levou dois cartões amarelos quando ainda treinava o Fortaleza e pode desfalcar o Flamengo se for advertido novamente.

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