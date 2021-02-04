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Sem margem para erros na reta final do Brasileirão, Flamengo liga sinal de alerta com três titulares pendurados

Rubro-Negro chega ao clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, com seis pendurados no total, incluindo Gustavo Henrique, Diego Ribas e Gabigol...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 17:40

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:40

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h, para encarar o Vasco no Maracanã, em mais um duelo decisivo na briga pelo título do Brasileirão. E o Rubro-Negro terá que ter muita disciplina se não quiser perder jogadores na reta final da competição. Atualmente, a equipe conta com seis pendurados, incluindo três atletas titulares.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoO nome mais recente a entrar na lista foi o de Diego Ribas. O camisa 10, titular nas últimas cinco partidas, foi advertido durante o segundo tempo da vitória sobre o Sport e agora também está com dois cartões amarelos acumulados.
Os outros titulares que precisam tomar cuidado são o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Gabigol. Além deles, o lateral-direito João Lucas e o volante João Gomes, que são opção no banco de reservas, também somam dois cartões cada.
Por fim, Rogério Ceni é outro que se encontra em situação delicada. O técnico levou dois cartões amarelos quando ainda treinava o Fortaleza e pode desfalcar o Flamengo se for advertido novamente.
+ Veja mais notícias do Flamengo
A missão de evitar novas suspensões é ainda mais importante devido aos desfalques por lesões no Flamengo. No momento, os titulares Diego Alves e Rodrigo Caio estão em tratamento e são baixas para Rogério Ceni. Sem margem para erros na reta final do Brasileirão, o Rubro-Negro precisa de força máxima em busca de uma arrancada para encostar no líder Internacional.

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