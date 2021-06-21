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Sem Maracanã, Fluminense transfere jogos para São Januário e Volta Redonda

Estádio estará interditado para os clubes a partir da próxima quinta-feira até o dia 10 de julho; Flu tem quatro jogos no local...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 20:33

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:33

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Depois de fazer quatro jogos fora de casa nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá, após o jogo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, uma sequência de partidas no Rio de Janeiro. No entanto, não poderá contar com o Maracanã, interditado aos clubes por conta da Copa América. Assim, o clube transferiu o local.
O confronto com o Corinthians, pela sétima rodada, será no próximo domingo, dia 27, às 16h, em São Januário. Depois, na quarta-feira, dia 30, às 20h30, o Flu recebe o Athletico-PR no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O último como mandante será diante do Ceará, pela 10ª rodada, no dia 7, quarta, às 21h30, em São Januário.
Veja a tabela do Brasileirão
Nesse período ainda haverá um clássico com o Flamengo, em 4 de julho, às 16h. Neste caso, o mando de campo é rubro-negro. Ainda não foi confirmado, mas a tendência atual é que seja em Volta Redonda.
Por conta da realização da Copa América, o estádio ficará entregue à Conmebol a partir da próxima quinta-feira até o dia 10 de julho, data da final da competição.

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