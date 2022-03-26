Sem Mantuan, Corinthians encerra preparação para o Majestoso; veja escalação

O Corinthians está pronto para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. No último treino da equipe de Vítor Pereira, a baixa ficou por conta de Gustavo Mantuan, por conta de um problema no joelho direito.

+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022Após aquecimento, o técnico Vítor Pereira organizou um treino de enfrentamento em campo reduzido. Na última parte, os jogadores praticaram finalizações.

Além de Mantuan, o goleiro Ivan, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, o lateral-esquerdo Bruno Melo, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o meia Luan, com desconforto no quadril, também estão fora.

Quatro jogadores das categorias de base do clube completaram o treinamento: o zagueiro Alemão (2002); o lateral-direito Léo Maná (2004); o lateral-esquerdo Reginaldo (2001); e o meio-campista Biro (2004). Destes, Léo Maná foi relacionado pela primeira vez para uma partida com a equipe principal.

Torcida vai ao CT

Na saída da delegação do Timão, que vai passar a noite em um hotel próximo ao Estádio do Morumbi, torcedores foram ao CT Dr. Joaquim Grava para apoiar o time antes do confronto decisivo.A provável escalação do Corinthians tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel e Matheus DonelliZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e RobsonLaterais: Fábio Santos, Fagner, Léo Maná, João Pedro e Lucas PitonMeias: Adson, Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Júnior Moraes e Róger Guedes