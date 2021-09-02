futebol

Sem Madson, Santos divulga relacionados para partida contra o Cuiabá

Lateral-direito sofre com desconfortos articulares e vai desfalcar o Peixe na partida do próximo sábado. Jandrei e Léo Baptistão foram relacionados pela primeira vez...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 20:16
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou no início da noite desta quinta-feira (2) os relacionados para o confronto contra o Cuiabá, que será realizado neste sábado (4), às 21 horas, na Arena Pantanal, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.Um importante desfalque na equipe é o lateral-direito Madson. O jogador vem apresentando desconfortos articulares. Ele permanecerá em Santos para tratamento de redução da dor, trabalho de mobilidade e fortalecimentos especiais.
O lado positivo é a presença do atacante Léo Baptistão. O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira (1) e está à disposição do Santos do técnico Fernando Diniz pela primeira vez desde que voltou ao Brasil.Outro caso parecido com o do camisa 9 santista é do goleiro Jandrei. O contrato do arqueiro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira (31). Com isso, ele já tem condições de jogo pelo Peixe.
Confira os relacionados para o jogo:
Goleiros: João Paulo, Jandrei e DiógenesLaterais: Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Robson, Wagner Palha e Danilo BozaMeio-campistas: Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani, Carlos Sánchez, Vinicius Zanocelo, Vinicius Balieiro, Ivonei e AugustoAtacantes: Lucas Braga, Léo Baptistão, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques

