Sem lucrar nada, Lucão deixa o Vasco para assinar com o Red Bull Bragantino

O Vasco caminha para perder um de seus jogadores mais promissores sem lucrar nada por enquanto. Lucão, de 20 anos, está deixando o clube e vai assinar contrato de cinco anos com o Red Bull Bragantino.

Lucão deixou o Vasco para defender o Bragantino Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O contrato de Lucão com o Cruz-Maltino venceria no final do ano que vem e existia dificuldade para a renovação. No atual elenco, com a contratação de Thiago Rodrigues, a tendência era de que o goleiro amargasse a reserva ao longo de toda a temporada.