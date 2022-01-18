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Nada nos cofres

Sem lucrar nada, Lucão deixa o Vasco para assinar com o Red Bull Bragantino

Renovação do goleiro de 20 anos vivia impasse, e ele ruma ao clube paulista para ter um contrato de cinco anos. O campeão olímpico deixa o clube contestado pela torcida
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 23:38

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 23:38

O Vasco caminha para perder um de seus jogadores mais promissores sem lucrar nada por enquanto. Lucão, de 20 anos, está deixando o clube e vai assinar contrato de cinco anos com o Red Bull Bragantino.
Vasco
Lucão deixou o Vasco para defender o Bragantino Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O contrato de Lucão com o Cruz-Maltino venceria no final do ano que vem e existia dificuldade para a renovação. No atual elenco, com a contratação de Thiago Rodrigues, a tendência era de que o goleiro amargasse a reserva ao longo de toda a temporada.
Neste cenário, o goleiro vai rescindir com o clube de São Januário, que não vai lucrar nada imediatamente. Existe, no momento, discussão final sobre a porcentagem de uma eventual futura venda que o Vasco terá direito. Os direitos econômicos vão 100% para o Red Bull Bragantino. Campeão olímpico no ano passado, Lucão soma 29 jogos como jogador profissional.

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