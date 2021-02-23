Sem Luan, Palmeiras tem retorno de Kuscevic para a última rodada do Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras

Já classificado para a Libertadores por ser o atual campeão, o Palmeiras cumpre tabela na 38ª e última rodada do Brasileirão diante do Atlético-MG, na quinta-feira, às 21h30, fora de casa.

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O Verdão tem um desfalque certo para a partida, uma vez que o zagueiro Luan cumprirá suspensão automática. O camisa 13 tomou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO na última segunda-feira (22), no Allianz Parque.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule a última rodadaMesmo entrando em campo com uma extensa lista de pendurados, somente Luan foi advertido com o cartão amarelo. Os outros jogadores eram: Breno Lopes, Patrick de Paula, Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Wesley, Rony, Mayke e Luiz Adriano. Todos seguem à disposição para quinta-feira.

Por outro lado, o Alviverde conta o retorno do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, que cumpriu suspensão nas duas últimas partidas do Brasileirão (uma pelo terceiro amarelo e outra pela expulsão direta, ambas contra o Coritiba na última quarta-feira (17)).