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futebol

Sem Luan, Palmeiras tem retorno de Kuscevic para a última rodada do Brasileirão

Zagueiro toma o terceiro cartão amarelo e desfalca o Verdão, enquanto chileno retorna após cumprir suspensão nos dois últimos jogos...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras
Já classificado para a Libertadores por ser o atual campeão, o Palmeiras cumpre tabela na 38ª e última rodada do Brasileirão diante do Atlético-MG, na quinta-feira, às 21h30, fora de casa.
ATUAÇÕES: Viña faz golaço e se destaca em empate do Palmeiras
O Verdão tem um desfalque certo para a partida, uma vez que o zagueiro Luan cumprirá suspensão automática. O camisa 13 tomou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO na última segunda-feira (22), no Allianz Parque.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule a última rodadaMesmo entrando em campo com uma extensa lista de pendurados, somente Luan foi advertido com o cartão amarelo. Os outros jogadores eram: Breno Lopes, Patrick de Paula, Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Wesley, Rony, Mayke e Luiz Adriano. Todos seguem à disposição para quinta-feira.
Por outro lado, o Alviverde conta o retorno do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, que cumpriu suspensão nas duas últimas partidas do Brasileirão (uma pelo terceiro amarelo e outra pela expulsão direta, ambas contra o Coritiba na última quarta-feira (17)).
Após ter escalado os titulares contra o Atlético-GO, a tendência é que Abel Ferreira poupe os principais jogadores diante do Atlético-MG. O Palmeiras se concentra para enfrentar o Grêmio no domingo (28), em Porto Alegre, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

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