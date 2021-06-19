Sem Luan e Gustavo Mosquito, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Bahia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para encarar o Bahia. A partida acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não vai poder contar com Gustavo Mosquito e Luan.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes do treino, o técnico Sylvinho levou os atletas para a sala de preleção e passou vídeos com ajustes para o jogo de domingo. Em seguida, o elenco foi ao Campo 1, onde o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento.

Depois, todos foram ao Campo 2, onde Sylvinho organizou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Ele também preparou um trabalho tático para acertar a movimentação e o posicionamento dos jogadores. Por fim, o grupo treinou bolas paradas ofensivas e defensivas, além de pênaltis.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meio-campista Luan, com uma tendinite no adutor da coxa direita, está fora da partida contra o Bahia e será desfalque. Por outro lado, o meia Gabriel Pereira iniciou a transição física após se recuperar de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, mas segue fora da lista de relacionados.

Outro desfalque para a rodada é o atacante Gustavo Mosquito, que perdeu o pai na última quinta-feira e segue liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares. Ele já havia ficado ausente do treino da última sexta-feira.