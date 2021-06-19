Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Luan e Gustavo Mosquito, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Bahia
futebol

Sem Luan e Gustavo Mosquito, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Bahia

Meia e atacante serão desfalques para a partida deste domingo, em Salvador. Sylvinho promoveu treinamento de enfrentamento, além de bolas paradas ofensivas e defensivas...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 13:21
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para encarar o Bahia. A partida acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não vai poder contar com Gustavo Mosquito e Luan.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Antes do treino, o técnico Sylvinho levou os atletas para a sala de preleção e passou vídeos com ajustes para o jogo de domingo. Em seguida, o elenco foi ao Campo 1, onde o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento.
Depois, todos foram ao Campo 2, onde Sylvinho organizou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Ele também preparou um trabalho tático para acertar a movimentação e o posicionamento dos jogadores. Por fim, o grupo treinou bolas paradas ofensivas e defensivas, além de pênaltis.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O meio-campista Luan, com uma tendinite no adutor da coxa direita, está fora da partida contra o Bahia e será desfalque. Por outro lado, o meia Gabriel Pereira iniciou a transição física após se recuperar de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, mas segue fora da lista de relacionados.
Outro desfalque para a rodada é o atacante Gustavo Mosquito, que perdeu o pai na última quinta-feira e segue liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares. Ele já havia ficado ausente do treino da última sexta-feira.
A delegação viaja nesta tarde para Salvador, onde o Timão enfrenta o Bahia, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. A equipe está na 10ª posição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados