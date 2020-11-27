Sem lesão, Isla treina com restante do grupo do Flamengo; Rodrigo Caio e Pedro fazem trabalho de transição

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O treinamento do Flamengo, nesta sexta-feira, contou com um reforço importante. Após desfalcar o Rubro-Negro diante do Racing, na última terça-feira, o lateral Mauricio Isla não teve lesão constatada e participou da atividade com o restante do elenco, no Ninho do Urubu. Apenas com um edema na coxa esquerda, o chileno tem boas chances de voltar ao time para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Outros desfalques do Flamengo contra o Racing, Pedro e Rodrigo Caio também foram a campo, mas realizaram atividades à parte do grupo. Ambos seguem no trabalho de transição e de recondicionamento físico, após se recuperarem de lesões.

+ Confira o chaveamento da Copa Libertadores Já liberado pelo departamento médico, o atacante tem mais chances de estar à disposição do técnico Rogério Ceni na próxima terça-feira. A volta do zagueiro, por sua vez, é tratada com mais cautela pelo médico Marcio Tannure, mas sua presença diante do Racing não está descartada.