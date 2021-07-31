Sem Kaio Jorge e Alison, Santos divulga relacionados com duas novidades

O Santos divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para o confronto deste domingo, às 18h15min, diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.O volante Alison e o atacante Kaio Jorge seguem fora das partidas. Ambos negociam uma transferência (para o futuro da Arábia Saudita e para a Juventus, respectivamente) e fazem apenas atividades físicas no CT Rei Pelé. Eles já ficaram fora das últimas atividades da equipe.

Além deles, o zagueiro Danilo Boza, que sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda no treinamento desta sexta-feira, também está fora do confronto. Ele será reavaliado pelo departamento médico durante a semana.A lista de relacionados conta com três novidades. Recuperado de uma lesão muscular de grau, o lateral-esquerdo Moraes viajou para Chapecó e fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Além deles, os garotos Kevin Malthus e Renyer, que se destacaram na vitória sobre o Cuiabá pelo Brasileiro de Aspirantes na quinta-feira, voltam a ficar à disposição do treinador santista.