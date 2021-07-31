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Sem Kaio Jorge e Alison, Santos divulga relacionados com duas novidades

Em negociação para deixarem o clube, atacante e volante estão fora do jogo contra a Chapecoense. Moraes, Kevin Malthus e Renyer são as novidades na lista...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 16:00
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Santos divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para o confronto deste domingo, às 18h15min, diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.O volante Alison e o atacante Kaio Jorge seguem fora das partidas. Ambos negociam uma transferência (para o futuro da Arábia Saudita e para a Juventus, respectivamente) e fazem apenas atividades físicas no CT Rei Pelé. Eles já ficaram fora das últimas atividades da equipe.
Além deles, o zagueiro Danilo Boza, que sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda no treinamento desta sexta-feira, também está fora do confronto. Ele será reavaliado pelo departamento médico durante a semana.A lista de relacionados conta com três novidades. Recuperado de uma lesão muscular de grau, o lateral-esquerdo Moraes viajou para Chapecó e fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Além deles, os garotos Kevin Malthus e Renyer, que se destacaram na vitória sobre o Cuiabá pelo Brasileiro de Aspirantes na quinta-feira, voltam a ficar à disposição do treinador santista.
Confira os relacionados:
Goleiros: John, João Paulo e DiógenesLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Kaiky, Wagner Leonardo e Robson ReisVolantes: Camacho, Vinícius Balieiro, Vinícius Zanocelo, Kevin Malthus e IvoneiMeias: Carlos Sánchez, Jean Mota e Gabriel PiraniAtacantes: Lucas Braga, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, Bruno Marques, Raniel, Ângelo e Renyer

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