Sem jogos, Fabián Bustos aumenta a carga de treinos no Santos

O elenco do Santos se reapresentou na tarde desta terça-feira (22), no CT Rei Pelé, após dois dias de folga. O time vai se preparar para as estreias no Campeonato Brasileiro, previsto para os dias 9 ou 10 de abril, e da Copa Sul-Americana.O técnico Fabián Bustos manteve os treinos pela manhã, sempre às 8h, porém aumentou a carga durante o dia. Na quarta, quinta e sexta-feira, o elenco do Peixe treina pela manhã e no período da tarde, às 16 horas. O treino do sábado está mantido pela manhã, em único horário.Confira programação dos próximos dias:
Quarta-feira (23)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Quinta-feira (24)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sexta-feira (25)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sábado (26)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.