Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem jogos, Fabián Bustos aumenta a carga de treinos no Santos

Peixe só volta a jogar na estreia na Copa Sul-Americana, em abril...
LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 18:35

O elenco do Santos se reapresentou na tarde desta terça-feira (22), no CT Rei Pelé, após dois dias de folga. O time vai se preparar para as estreias no Campeonato Brasileiro, previsto para os dias 9 ou 10 de abril, e da Copa Sul-Americana.O técnico Fabián Bustos manteve os treinos pela manhã, sempre às 8h, porém aumentou a carga durante o dia. Na quarta, quinta e sexta-feira, o elenco do Peixe treina pela manhã e no período da tarde, às 16 horas. O treino do sábado está mantido pela manhã, em único horário.Confira programação dos próximos dias:
Quarta-feira (23)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Quinta-feira (24)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sexta-feira (25)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sábado (26)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados