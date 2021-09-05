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futebol

Sem jogo do Flamengo? L! lista dicas para o torcedor assistir no domingo

Com o elenco de folga, os rubro-negros podem torcer para os ídolos convocados por seleções sul-americanas e matar saudades de nomes que fizeram história no clube...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 08:00
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O torcedor do Flamengo terá um raro domingo sem jogo do seu time, mas há outros motivos para os rubro-negros ligarem a televisão ao longo deste dia. Afinal, vários jogadores do clube estarão em ação pelas Eliminatórias Sul-Americanas, assim como atletas que passaram pelo Ninho do Urubu e deixaram saudades. Assim, o LANCE! lista as dicas para a Nação ficar de olho!+Confira três fatores que podem beneficiar o Flamengo no intervalo sem jogosO evento principal será às 16h. No clássico entre Brasil e Argentina, a torcida dos rubro-negros vai especialmente para Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, que, como jogadores do Flamengo, poderão fazer história caso marquem gols.
Na última quinta, contra o Chile, Gabigol iniciou a partida como titular. Já o meia entrou no intervalo, e acabou marcando o único gol da partida. Para a Nação, vale observar o posicionamento do atacante, que foi tema para Tite.
- Precisa de espaço de movimentação, se for só o pivô, vou retirar as melhores características (do Gabigol). Vai ter técnico que quer que ele faça o que não faz de melhor. A liberdade de movimentação eu dou - afirmou o técnico do Brasil.Além do Miteiro e do Gabi, o jogo da Seleção Brasileira serve para o torcedor do Flamengo matar as saudades de Gerson, que fez história no clube entre 2019 e 2021, e do Vinícius Júnior, cria do Ninho do Urubu. Os dois têm chances de serem acionados por Tite no clássico com a Argentina, na Neo Química Arena.Depois, às 18h, o Chile, do lateral-direito Isla, encara o Equador como visitante, no Estádio Casa Blanca. A La Roja, que está no sétimo lugar, precisa da vitória para entrar na zona de classificação para a Copa do Mundo do Catar, em 2022.
Às 19h, é Giorgian De Arrascaeta que estará em campo. O craque do Flamengo defenderá o Uruguai diante da Bolívia, em Montevídeu, no Campeón Del Siglo. A seleção celeste está na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas.

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