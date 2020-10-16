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Sem Jô e com Otero, Corinthians segue preparação para encarar o Flamengo neste domingo

Meia retornou após convocação para a seleção da Venezuela, enquanto centroavante tem uma contratura muscular na coxa esquerda e deve ser desfalque para Vagner Mancini...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 19:03

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treinamento preparatório para a partida do próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, diante do Flamengo, válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Os destaques do treino foram a volta de Otero e a ausência de Jô.O técnico Vagner Mancini aproveitou a atividade do dia para realizar um trabalho de finalização e movimentação ofensiva. Além disso, os atletas participaram de um treinamento tático de olho no jogo de domingo. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar a movimentação in loco e as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
A novidade no CT foi o meio-campista Otero, que estava com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, retornou nesta sexta-feira, já treinou com o grupo e está à disposição da comissão técnica para encarar o Flamengo. Resta saber se Vagner Mancini o colocará para jogar desde o início ou será uma opção para o banco de reservas.Apesar dessa boa notícia, Mancini teve uma baixa importante. Trata-se do atacante Jô, que tem uma contratura muscular na panturrilha esquerda, não treinou e deve desfalcar o Timão na próxima rodada. Contra o Athletico-PR, ele precisou ser substituído no segundo tempo, pois sentiu um incômodo no local. Diante do Flamengo, o argentino Boselli deve ganhar vaga no time titular.
Outros desfalques certos para domingo são Bruno Méndez e Ramiro. O uruguaio foi expulso contra o Furacão, enquanto o meio-campista levou o terceiro amarelo. Ambos cumprem suspensão diante do Rubro-Negro. Marllon e Cantillo devem ser os escolhidos para ocuparem essas posições. Em contrapartida, Cássio volta a ficar à disposição após estar suspenso.
A equipe encerra a preparação para o próximo desafio pelo Brasileirão na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, onde se concentra para a partida pela 17ª rodada. Atualmente, o Corinthians ocupa a 14ª posição na tabela da competição nacional com 18 pontos, três à frente da zona de rebaixamento.

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