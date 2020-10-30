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Sem Jô, Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Internacional; veja provável time

Técnico Vagner Mancini fez trabalho tático e de bolas paradas no último treino antes do duelo diante do time gaúcho. Centroavante permanece fora do time para este sábado...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 19:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Internacional, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, no encerramento do primeiro turno da competição nacional e ainda terá o desfalque de Jô.O técnico Vagner Mancini utilizou a atividade do dia para fazer os acertos finais na equipe que vai a campo. O treinador preparou um trabalho tático e o elenco também treinou bolas paradas ofensivas e defensivas. Os jornalistas não podem acompanhar as atividades por conta dos protocolos de saúde. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O meia Gabriel Pereira, que estava entregue ao Departamento Médico, trabalhou no campo e fez exercícios com bola sob supervisão de um fisioterapeuta. O mesmo aconteceu com o zagueiro Raul Gustavo após trabalhos internos na academia. Já o atacante Jô se recupera de uma contratura muscular na panturrilha direita e continua fora da lista de relacionados.
O meia Otero volta a ficar disponível após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, quando o Timão venceu o Vasco, fora de casa. Ele também não pôde enfrentar o América-MG na última quarta-feira, pois já havia representado o Atlético-MG na Copa do Brasil, mesmo caso de Fábio Santos, que é outro que volta a ficar à disposição de Vagner Mancini.
Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Inter neste sábado é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Xavier, Ramiro e Éderson (Cantillo); Otero, Cazares e Everaldo (Mateus Vital).
Após o treinamento, a delegação iniciou a concentração no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava. Atualmente o Timão ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão com 21 pontos, três à frente da zona de rebaixamento.

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