Sem Jô, Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Internacional; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Internacional, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, no encerramento do primeiro turno da competição nacional e ainda terá o desfalque de Jô.O técnico Vagner Mancini utilizou a atividade do dia para fazer os acertos finais na equipe que vai a campo. O treinador preparou um trabalho tático e o elenco também treinou bolas paradas ofensivas e defensivas. Os jornalistas não podem acompanhar as atividades por conta dos protocolos de saúde. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meia Gabriel Pereira, que estava entregue ao Departamento Médico, trabalhou no campo e fez exercícios com bola sob supervisão de um fisioterapeuta. O mesmo aconteceu com o zagueiro Raul Gustavo após trabalhos internos na academia. Já o atacante Jô se recupera de uma contratura muscular na panturrilha direita e continua fora da lista de relacionados.

O meia Otero volta a ficar disponível após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, quando o Timão venceu o Vasco, fora de casa. Ele também não pôde enfrentar o América-MG na última quarta-feira, pois já havia representado o Atlético-MG na Copa do Brasil, mesmo caso de Fábio Santos, que é outro que volta a ficar à disposição de Vagner Mancini.

Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Inter neste sábado é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Xavier, Ramiro e Éderson (Cantillo); Otero, Cazares e Everaldo (Mateus Vital).